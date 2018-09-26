Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между регионами
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами.
Согласно договору, республики обменялись равноценными нежилыми территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни, пишет «Интерфакс».
По словам Евкурова, договор закрепил границу, сложившуюся «с момента самостоятельности» Ингушетии. «Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, <…> метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить», — заявил глава Ингушетии, пояснив, что это земли государственных сельскохозяйственных угодий.
«Мы вообще людей не затрагиваем», — цитирует Евкурова ТАСС.
Ранее в Ингушетии начались стихийные акции протеста против передачи земель Чечне. «Кавказ.Реалии» пишет, что на митинге в Магасе, где собрались сотни человек, начались задержания с применением дубинок. По словам местных жителей, в республике ограничили доступ в интернет, в Магас ввели силы Росгвардии.
Как пишет «Кавказский узел», при разделении Чечено-Ингушской автономной республики в 1992 году граница между ними определена не была, так как чеченские районы «де-факто уже не подчинялись Москве». Позже власти республик несколько раз договаривались о границе, но с середины 2000-х споры о принадлежности отдельных территорий возобновились.