Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между регионами

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами.

Согласно договору, республики обменялись равноценными нежилыми территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни, пишет «Интерфакс».

По словам Евкурова, договор закрепил границу, сложившуюся «с момента самостоятельности» Ингушетии. «Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, <…> метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить», — заявил глава Ингушетии, пояснив, что это земли государственных сельскохозяйственных угодий.

«Мы вообще людей не затрагиваем», — цитирует Евкурова ТАСС.