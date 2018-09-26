В Ингушетии проходят акции против передачи земель Чечне. Местные жители сообщают об отключении интернета

В некоторых районах Ингушетии, где проходят акции против передачи земель Чечне, отключили интернет. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на местных жителей, а также «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии».

По данным «Дождя», «интернет в регионе работает плохо, а в Магасе и Назрани его вообще нет». Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов также рассказал «Дождю» об отключении интернета.

Акции против предполагаемой передачи земли Чечне начались в Ингушетии 25 сентября. 26 сентября в Сунже на акцию вышли около 50 человек. По данным «Дождя», несколько десятков человек вышли на митинг и в Магасе. В город введены дополнительные подразделения силовиков, въезд в Магас перекрыт бетонными блоками.