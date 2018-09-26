В Ингушетии проходят акции против передачи земель Чечне. Местные жители сообщают об отключении интернета
В некоторых районах Ингушетии, где проходят акции против передачи земель Чечне, отключили интернет. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на местных жителей, а также «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии».
По данным «Дождя», «интернет в регионе работает плохо, а в Магасе и Назрани его вообще нет». Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов также рассказал «Дождю» об отключении интернета.
Акции против предполагаемой передачи земли Чечне начались в Ингушетии 25 сентября. 26 сентября в Сунже на акцию вышли около 50 человек. По данным «Дождя», несколько десятков человек вышли на митинг и в Магасе. В город введены дополнительные подразделения силовиков, въезд в Магас перекрыт бетонными блоками.
В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров создал комиссию по вопросам определения и уточнения границы республики. Поводом для протестов 25 сентября, по данным «Кавказского узла», стала отставка главы Сунженского района Ингушетии, которую местные жители связали с возможной передачей земли Чечне.
Как пишет «Кавказский узел», при разделении Чечено-Ингушской автономной республики в 1992 году граница между ними определена не была, так как чеченские районы «де-факто уже не подчинялись Москве». Позже власти республик несколько раз договаривались о границе, но с середины 2000-х споры о принадлежности отдельных территорий возобновились.