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«Если по состоянию здоровья, то как он руководит краем?» Элла Памфилова — о снятии главы Хакасии с выборов

Интерфакс
09:23, 26 сентября 2018
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у главы Хакасии Виктора Зимина должна была быть «обоснованная и серьезная причина» для отказа от участия во втором туре выборов за два дня до голосования.

«Если [он отказался] по состоянию здоровья, то как сможет руководить краем?» — заявила она.

Глава ЦИК отметила, что необоснованные решения «нельзя принимать за счет государства», и напомнила, что в случае отсутствия уважительной причины «выборы проводятся за счет отказывающейся стороны».

Виктор Зимин объявил о снятии своей кандидатуры за два дня до второго тура выборов; сообщалось, что он обосновал это состоянием своего здоровья. Тем не менее, на следующий день он заявил, что отказывается от продолжения борьбы, «чтобы не допустить раскола в Хакасии». О досрочной отставке с поста Зимин не объявлял.
шапито

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