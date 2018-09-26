Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что у главы Хакасии Виктора Зимина должна была быть «обоснованная и серьезная причина» для отказа от участия во втором туре выборов за два дня до голосования.

«Если [он отказался] по состоянию здоровья, то как сможет руководить краем?» — заявила она.

Глава ЦИК отметила, что необоснованные решения «нельзя принимать за счет государства», и напомнила, что в случае отсутствия «выборы проводятся за счет отказывающейся стороны».