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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

ТАСС
08:09, 25 сентября 2018
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

Документ вводит в Уголовный кодекс статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360 часов.

Как подчеркивается в пояснительной записке, «в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».

ТАСС
Ввести наказание за увольнение или отказ нанять человека «предпенсионного возраста» власти РФ предложили в качестве одной из мер, сопутствующих повышению возраста выхода на пенсию. Законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

Подробнее об этой инициативе

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