Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей .

Документ вводит в Уголовный кодекс статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360 часов.