Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.
Документ вводит в Уголовный кодекс статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Наказывать за это предлагается штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360 часов.
Как подчеркивается в пояснительной записке, «в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста».
Ввести наказание за увольнение или отказ нанять человека «предпенсионного возраста» власти РФ предложили в качестве одной из мер, сопутствующих повышению возраста выхода на пенсию. Законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин.