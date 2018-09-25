Дума Екатеринбурга избрала нового мэра на место Евгения Ройзмана
Новым главой администрации Екатеринбурга стал Александр Высокинский, занимающий пост вице-губернатора Свердловской области. За его кандидатуру 25 сентября единогласно проголосовала городская дума.
Всего на пост градоначальника претендовали 19 кандидатов. Кандидатура Высокинского была рекомендована депутатам конкурсной комиссией, губернатором Евгением Куйвашевым, «Единой Россией» и администрацией президента РФ, отмечает Znak.com.
Предыдущий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку в мае 2018 года после того, как дума отменила прямые выборы главы города. Ройзман возглавлял Екатеринбург с сентября 2013 года.