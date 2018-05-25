Городская дума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана и отменила прямые выборы мэра

Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра. За прекращение полномочий Ройзмана, во вторник объявившего об отставке, проголосовали 25 депутатов из 33.

На этом же заседании депутаты городской думы большинством голосов одобрили поправки об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. По новым правилам глава Екатеринбурга будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Отмена прямых выборов мэра города стала причиной, по которой Ройзман подал в отставку.