Городская дума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана и отменила прямые выборы мэра
Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра. За прекращение полномочий Ройзмана, во вторник объявившего об отставке, проголосовали 25 депутатов из 33.
На этом же заседании депутаты городской думы большинством голосов одобрили поправки об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. По новым правилам глава Екатеринбурга будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Отмена прямых выборов мэра города стала причиной, по которой Ройзман подал в отставку.
Евгений Ройзман ушел с поста мэра Екатеринбурга
Интервью с ушедшим в отставку Ройзманом: https://meduza.io/feature/2018/05/22/uvidel-vzroslyh-muzhikov-v-takoy-situatsii-chto-stydno-smotretОпубликовано Meduza 22 мая 2018 г.
Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Одновременно он возглавлял городскую думу. В Екатеринбурге также есть сити-менеджер. Этот пост занимает Александр Якоб.
В апреле законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. На митинг против отмены прямых выборов в начале апреля в Екатеринбурге вышли несколько тысяч человек.