В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Znak.com
06:19, 3 апреля 2018
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как сообщает Znak.com, за инициативу, предложенную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата. Четыре парламентария высказались против. Закон был принят в третьем, окончательном чтении, уточняет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, главу Екатеринбурга предлагается избирать депутатам из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

На заседании Заксобрания также предполагалось рассмотреть альтернативный законопроект Вячеслава Вегнера о сохранении прямых выборов мэра Екатеринбурга, но автор отозвал его незадолго до заседания.

Законопроект Евгения Куйвашева представил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. «Преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач», — прокомментировал он. Он добавил, что сильной стороной модели является возможность выбрать наиболее компетентного главу, а также экономия бюджетных средств от отмены выборов.

Znak.com
Действующим мэром Екатеринбурга является Евгений Ройзман. Он был избран на выборах в сентябре 2013 года. В городе также существует должность сити-менеджера: ее занимает Александр Якоб, утвержденный на этот пост депутатами городской думы в октябре 2013 года.
Законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга был внесен в Заксобрание 22 марта. 2 апреля в городе состоялся митинг против отмены прямых выборов мэра, на котором участники акции потребовали отставки губернатора области.
По итогам голосования за законопроект свердловского губернатора Евгений Ройзман заявил следующее: «Я давно знал, что это произойдет, но что это будет так цинично… То, что губернатор не пишет [законопроект] сам, — это одно, то что, он не читает, что за него пишут, — это другое. В пояснительной записке нет обоснования, зачем это надо. Конкуренции нет, все знают, что законопроект обречен на прохождение: никто не заморачивается даже».
Мэр Екатеринбурга также объявил, что не намерен участвовать в новом конкурсе на должность главы города, поскольку уверен, что на этот пост его не назначат.

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