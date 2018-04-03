В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Как сообщает Znak.com, за инициативу, предложенную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата. Четыре парламентария высказались против. Закон был принят в третьем, окончательном чтении, уточняет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, главу Екатеринбурга предлагается избирать депутатам из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

На заседании Заксобрания также предполагалось рассмотреть альтернативный законопроект Вячеслава Вегнера о сохранении прямых выборов мэра Екатеринбурга, но автор отозвал его незадолго до заседания.