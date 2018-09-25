Bloomberg: Абрамович оценивает «Челси» в три миллиарда фунтов
Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб «Челси» не менее, чем за три миллиарда фунтов стерлингов Об этом сообщили Bloomberg несколько источников в окружении бизнесмена.
Пока же, по их словам, Абрамовичу предлагали за «Челси» лишь 2,3 миллиарда долларов. Это предложение, сообщили собеседники Bloomberg, было отклонено.
Получить комментарии представителей бизнесмена агентству не удалось.
В августе британские СМИ сообщали, что Роман Абрамович нанял инвестиционный банк для оценки ситуации с продажей «Челси». Расстаться с футбольным клубом, как предполагалось, Абрамович решил на фоне возникших у него в мае трудностей с британской визой. Позже бизнесмен получил гражданство Израиля, которое дает право до полугода находиться в Великобритании.
Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов (около 223 миллионов долларов по курсу на тот момент). За 15 лет инвестиции бизнесмена в клуб составили, по данным Bloomberg, около 1,1 миллиарда фунтов.