Bloomberg: Абрамович оценивает «Челси» в три миллиарда фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать футбольный клуб «Челси» не менее, чем за три миллиарда фунтов стерлингов Об этом сообщили Bloomberg несколько источников в окружении бизнесмена.

Пока же, по их словам, Абрамовичу предлагали за «Челси» лишь 2,3 миллиарда долларов. Это предложение, сообщили собеседники Bloomberg, было отклонено.

Получить комментарии представителей бизнесмена агентству не удалось.