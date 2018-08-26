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Абрамович нанял инвестиционный банк для оценки ситуации с продажей «Челси»

The Times
07:12, 26 августа 2018
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Бизнесмен Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси», сообщает The Sunday Times.

По данным издания, руководство «Челси» обратилось для оценки ситуации в инвестиционный банк Raice Group, специализирующийся на инвестициях в области технологий и спорта. 

Представитель Абрамовича комментировать ситуацию отказался. Источник в самом «Челси» заявил, что бизнесмен «не думает о продаже клуба».

В мае Роману Абрамовичу продлили сроки рассмотрения заявки на британскую визу — об этом стало известно после решения властей проверить систему выдачи инвестиционных виз россиянам. Позже Абрамович получил гражданство Израиля, которое дает право до полугода находиться в Великобритании.
31 мая «Челси» объявил об отказе от проекта по постройке нового стадиона из-за «плохого инвестиционного климата». 
В начале июня The Daily Mail писала, что Абрамович отказался продать клуб богатейшему бизнесмену Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за два миллиарда фунтов. 

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