Абрамович нанял инвестиционный банк для оценки ситуации с продажей «Челси»
Бизнесмен Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси», сообщает The Sunday Times.
По данным издания, руководство «Челси» обратилось для оценки ситуации в инвестиционный банк Raice Group, специализирующийся на инвестициях в области технологий и спорта.
Представитель Абрамовича комментировать ситуацию отказался. Источник в самом «Челси» заявил, что бизнесмен «не думает о продаже клуба».
В мае Роману Абрамовичу продлили сроки рассмотрения заявки на британскую визу — об этом стало известно после решения властей проверить систему выдачи инвестиционных виз россиянам. Позже Абрамович получил гражданство Израиля, которое дает право до полугода находиться в Великобритании.
31 мая «Челси» объявил об отказе от проекта по постройке нового стадиона из-за «плохого инвестиционного климата».
В начале июня The Daily Mail писала, что Абрамович отказался продать клуб богатейшему бизнесмену Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за два миллиарда фунтов.