Абрамович нанял инвестиционный банк для оценки ситуации с продажей «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси», сообщает The Sunday Times.

По данным издания, руководство «Челси» обратилось для оценки ситуации в инвестиционный банк Raice Group, специализирующийся на инвестициях в области технологий и спорта.

Представитель Абрамовича комментировать ситуацию отказался. Источник в самом «Челси» заявил, что бизнесмен «не думает о продаже клуба».