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В Казани закрылся «центр психологической помощи» для подростков. Его воспитанников пытали за проступки

Вечерняя Казань
16:28, 24 сентября 2018
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В Казани прекратил работу частный реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни». 

Решение о закрытии центра принял суд по ходатайству прокуратуры, которая нашла в центре нарушения требований санитарного законодательства: там плохо убирались комнаты и мылась посуда, а у работников отсутствовали медицинские книжки. 

Летом 2018 года «Центр психологической помощи» оказался в центре скандала, после того как мать одного из воспитанников обратилась в СМИ: по ее словам, ее сына подвергали издевательствам и унижениям, из-за чего он начал думать о самоубийстве. 
Матери пострадавших детей обратились в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело, однако с тех пор о ходе расследования официально не сообщалось. 

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