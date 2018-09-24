В Казани закрылся «центр психологической помощи» для подростков. Его воспитанников пытали за проступки

Решение о закрытии центра принял суд по ходатайству прокуратуры, которая нашла в центре нарушения требований санитарного законодательства: там плохо убирались комнаты и мылась посуда, а у работников отсутствовали медицинские книжки.

Летом 2018 года «Центр психологической помощи» оказался в центре скандала, после того как мать одного из воспитанников обратилась в СМИ: по ее словам, ее сына подвергали издевательствам и унижениям, из-за чего он начал думать о самоубийстве.

Матери пострадавших детей обратились в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело, однако с тех пор о ходе расследования официально не сообщалось.