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Суд временно отстранил президента Молдавии от должности

Интерфакс
08:53, 24 сентября 2018
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Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности, сообщает «Интерфакс».

Суд отстранил президента по запросу депутатов от Демократической партии после того, как Додон повторно отказался утвердить кандидатуры двух министров, предложенных главой правительства. По законам Молдавии президент может отклонить кандидатуры только один раз.

На время отстранения Додона исполняющим обязанности президента станет глава парламента, который подпишет указ о назначении министров.

Конституционный суд Молдавии дважды отстранял президента от должности в октябре 2017 года и в январе 2018 года, когда Игорь Додон отказывался назначать министров.
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