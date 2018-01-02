Конституционный суд Молдавии вновь приостановил полномочия президента Игоря Додона

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона, так как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

Теперь суд определит, кто будет исполнять обязанности главы государства для утверждения кандидатов: спикер парламента Андриан Канду или премьер-министр Павел Филип. Ожидается, что указ об утверждении кандидатур будет подписан 5 января.

С запросом о прекращении полномочий Додона в КС обратилась группа депутатов молдавского парламента. Ранее суд уже позволил спикеру Канду самостоятельно назначить министра обороны, кандидатуру которого дважды отказался утвердить президент Додон.