Голикова допустила повышение возраста продажи алкоголя до 20 или 21 года
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, заявила, что возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 или 21 года, пишет РИА Новости.
Установление нового порога для продажи алкоголя, по словам Голиковой, могут рассмотреть в рамках программы Минздрава по формированию здорового образа жизни.
Вице-премьер сообщила, что дополнительные возрастные ограничения также могут ввести на продажу табачной продукции. О каком возрасте идет речь, она не уточнила.
В Госдуму неоднократно вносили законопроекты о запрете продажи алкоголя до 21 года. В правительстве РФ говорили, что это противоречит Конституции, по которой граждане по достижении 18 лет должны сами осуществлять свои права и обязанности, а также нести юридическую ответственность за свои поступки.
В 2017 году в Госдуме отказались поддержать законопроект, запрещающий продажу табачных изделий людям, не достигшим 21 года. В парламенте заявили, что запрет необоснованно ограничивает способность совершеннолетних граждан «приобретать и осуществлять свои права».