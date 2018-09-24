Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит новый арест

Полицейские Москвы задержали Алексея Навального на выходе из спецприемника после 30 суток ареста, сообщил в твиттере его соратник Леонид Волков.

Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

Волков рассказал, что Навального увезли в ОВД «Даниловский», где начали оформлять административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста.

Новое дело в отношении Навального рассмотрит Симоновский суд Москвы, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Леонид Волков допустил, что против Навального готовят новое уголовное дело.