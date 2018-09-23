После обработки 50% голосов на выборах в Хабаровском крае лидирует кандидат ЛДПР

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал получил 68,98% голосов во втором туре выборов главы региона после обработки более 50% протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 28,36% голосов.

По данным экзит-поллов, которые опубликовали сразу после окончания голосования, Вячеслав Шпорт набирал 57% голосов, а Сергей Фургал — 43%.

Явка на выборах в Хабаровском крае по состоянию на 18 часов составила 42,79% избирателей.

Новость обновлена после обработки половины протоколов