В Кении был запрещен фильм о лесбиянках. Запрет сняли на неделю — чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар»
В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильма «Подруга» о любви двух девушек, чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар». Соответствующий иск ранее подала режиссер Ванури Кахиу.
В своем решении судья заявила, что Кения «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма». Комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение со словами «гомосексуальность — не наш жизненный уклад».
RAFIKI will screen in Nairobi daily between 23-29 September! At @PrestigeCine @PrestigePlazaKE. pic.twitter.com/K6B6ciKpVP— Rafiki Movie (@rafikimovie) September 21, 2018
«Подруга» стала первым кенийским фильмом, показанным на Каннском кинофестивале.
В феврале 2018 года в ЮАР запретили широкий прокат фильма «Рана», попавшего в шорт-лист «Оскара». Фильм рассказывает о гомосексуальных отношениях между молодыми мужчинами во время обряда инициации народа коса.