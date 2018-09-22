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В Кении был запрещен фильм о лесбиянках. Запрет сняли на неделю — чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар»

BBC News
09:50, 22 сентября 2018
Надежный источник

В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильма «Подруга» о любви двух девушек, чтобы картину можно было выдвинуть на «Оскар». Соответствующий иск ранее подала режиссер Ванури Кахиу.

В своем решении судья заявила, что Кения «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма». Комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение со словами «гомосексуальность — не наш жизненный уклад».

«Подруга» стала первым кенийским фильмом, показанным на Каннском кинофестивале.
В феврале 2018 года в ЮАР запретили широкий прокат фильма «Рана», попавшего в шорт-лист «Оскара». Фильм рассказывает о гомосексуальных отношениях между молодыми мужчинами во время обряда инициации народа коса.

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