В Кении суд на неделю снял запрет на показ фильма «Подруга» о любви двух девушек, чтобы картину можно было . Соответствующий иск ранее подала режиссер Ванури Кахиу.

В своем решении судья заявила, что Кения «не настолько слабое общество, чтобы его моральные устои мог сотрясти просмотр такого фильма». Комиссия по классификации фильмов раскритиковала решение со словами «гомосексуальность — не наш жизненный уклад».