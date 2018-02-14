ЮАР запретила широкий прокат фильма про геев, который сама выдвигала на «Оскар»

Комиссия по кино и публикациям ЮАР (FPB) сменила возрастной рейтинг фильма «Рана», попавший в шорт-лист премии «Оскар» 2018 года, с 16+ на X18, который подразумевает показ фильма лишь в кинотеатрах для взрослых и присваивается порно.

Фильм рассказывает о гомосексуальных отношениях между молодыми мужчинами во время обряда инициации народа коса.

Решение было принято после жалоб на фильм со стороны ряда организаций, в том числе Конгресса традиционных лидеров Южной Африки (Contralesa), на искаженное, по их мнению, изображения обряда народа коса. Они требовали запрета картины.