ЮАР запретила широкий прокат фильма про геев, который сама выдвигала на «Оскар»
Комиссия по кино и публикациям ЮАР (FPB) сменила возрастной рейтинг фильма «Рана», попавший в шорт-лист премии «Оскар» 2018 года, с 16+ на X18, который подразумевает показ фильма лишь в кинотеатрах для взрослых и присваивается порно.
Фильм рассказывает о гомосексуальных отношениях между молодыми мужчинами во время обряда инициации народа коса.
Решение было принято после жалоб на фильм со стороны ряда организаций, в том числе Конгресса традиционных лидеров Южной Африки (Contralesa), на искаженное, по их мнению, изображения обряда народа коса. Они требовали запрета картины.
Фильм «Рана» снял южноафриканский режиссер Джон Тренгов. Он попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в число окончательных номинантов не вошел. «Рана» участвует в нескольких главных номинациях в национальной кинопремии SAFTA.
Прокат фильма «Рана» в Южной Африке начался 2 февраля. Он сопровождался протестами в некоторых районах страны, несколько сеансов были отменены. Создатели фильма жаловались на угрозы.
Обряд инициации коса сопровождается обрезанием, которое нередко травмирует половые органы молодых людей. Сообщается о смерти более тысячи мужчин с 1995 года из-за осложнений после обряда.