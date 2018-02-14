ЮАР запретила широкий прокат фильма про геев, который сама выдвигала на «Оскар»

Huffington Post
13:10, 14 февраля 2018
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Комиссия по кино и публикациям ЮАР (FPB) сменила возрастной рейтинг фильма «Рана», попавший в шорт-лист премии «Оскар» 2018 года, с 16+ на X18, который подразумевает показ фильма лишь в кинотеатрах для взрослых и присваивается порно.

Фильм рассказывает о гомосексуальных отношениях между молодыми мужчинами во время обряда инициации народа коса.

Решение было принято после жалоб на фильм со стороны ряда организаций, в том числе Конгресса традиционных лидеров Южной Африки (Contralesa), на искаженное, по их мнению, изображения обряда народа коса. Они требовали запрета картины.

«Inxeba» («The Wound») Official Trailer HD
Nu Metro
Фильм «Рана» снял южноафриканский режиссер Джон Тренгов. Он попал в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в число окончательных номинантов не вошел. «Рана» участвует в нескольких главных номинациях в национальной кинопремии SAFTA.
Прокат фильма «Рана» в Южной Африке начался 2 февраля. Он сопровождался протестами в некоторых районах страны, несколько сеансов были отменены. Создатели фильма жаловались на угрозы. 
Обряд инициации коса сопровождается обрезанием, которое нередко травмирует половые органы молодых людей. Сообщается о смерти более тысячи мужчин с 1995 года из-за осложнений после обряда.

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