«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Об этом было объявлено вечером 14 декабря.

«Нелюбовь» вошла в список из девяти картин, которые были отобраны членами Американской киноакадемии из 92 заявок.

В шорт-лист также попали «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал), «Рана» Джона Тренгова (ЮАР) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Из этих девяти картин члены Академии выберут пять, номинантов объявят 23 января 2018 года. Победителя объявят на церемонии вручения «Оскаров» 4 марта.