В деле о пытках в ярославской колонии появилось еще четверо потерпевших

Число потерпевших по уголовному делу о пытках в ярославской ИК-1 увеличилось до пяти, сообщила «Коммерсанту» адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Ранее было известно про одного потерпевшего от пыток в ИК-1 — Евгения Макарова. На данный момент потерпевшими также признаны Артур Гукасян, Степан Нуждин (по данным РИА Новости, их защищает «Общественный вердикт»), и заключенные по фамилиям Николаев и Тарновский; их имена правозащитникам неизвестны.

Пытки в отношении заключенных расследуются по шести уголовным делам; все они объединены в одно производство, сообщила «Коммерсанту» Бирюкова.