В деле о пытках в ярославской колонии появилось еще четверо потерпевших
Число потерпевших по уголовному делу о пытках в ярославской ИК-1 увеличилось до пяти, сообщила «Коммерсанту» адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
Ранее было известно про одного потерпевшего от пыток в ИК-1 — Евгения Макарова. На данный момент потерпевшими также признаны Артур Гукасян, Степан Нуждин (по данным РИА Новости, их защищает «Общественный вердикт»), и заключенные по фамилиям Николаев и Тарновский; их имена правозащитникам неизвестны.
Пытки в отношении заключенных расследуются по шести уголовным делам; все они объединены в одно производство, сообщила «Коммерсанту» Бирюкова.
Первое дело о пытках в ярославской ИК-1 было возбуждено в июле после публикации «Новой газетой» видеозаписи, на которой сотрудники колонии избивают Евгения Макарова. Через месяц СК возбудил второе дело в связи с публикацией «Новой газетой» других видео из ИК-1. Из-за пыток в колонии арестованы 11 человек.
К моменту возбуждения первого уголовного дела о пытках в ИК-1 Макаров находился в другой колонии — ярославской ИК-8 — и несколько раз жаловался на издевательства. В сентябре СК завел уголовное дело об избиении Макарова в ИК-8.