ЦБ тайно выделил 20 миллиардов рублей на санацию Генбанка

Центробанк РФ в феврале направил 20,27 миллиарда рублей на Генбанка — одного из немногих банков, работающих в Крыму. Ранее официально об этом не сообщалось, сейчас эту информацию газете «Ведомости» подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов.

ЦБ выделил кредит Генбанку, несмотря на то, что в 2017 году отказался от такой схемы спасения банков. Тогда приняли закон, по которому регулятор стал входить в капитал банков через свой Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму, в частности, провели оздоровление «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

Санацию Генбанка начали в августе 2017 года по старой схеме, когда закон уже действовал. ЦБ мог пойти на такой шаг, чтобы его фонд и санируемые банки не попали под западные санкции из-за Крыма, допустил партнер юридической компании Tertychny Law Иван Тертычный.