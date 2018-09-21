Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

ЦБ тайно выделил 20 миллиардов рублей на санацию Генбанка

Ведомости
07:16, 21 сентября 2018
Надежный источник

Центробанк РФ в феврале направил 20,27 миллиарда рублей на санацию Генбанка — одного из немногих банков, работающих в Крыму. Ранее официально об этом не сообщалось, сейчас эту информацию газете «Ведомости» подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов.

ЦБ выделил кредит Генбанку, несмотря на то, что в 2017 году отказался от такой схемы спасения банков. Тогда приняли закон, по которому регулятор стал входить в капитал банков через свой Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму, в частности, провели оздоровление «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

Санацию Генбанка начали в августе 2017 года по старой схеме, когда закон уже действовал. ЦБ мог пойти на такой шаг, чтобы его фонд и санируемые банки не попали под западные санкции из-за Крыма, допустил партнер юридической компании Tertychny Law Иван Тертычный.

Генбанк существует с 1993 года. Он занимает 109-е место по объему активов в России и второе место в Крыму. Его санацией занимается Собинбанк, дочерняя компания банка «Россия», попавшего под санкции.
новости

«Сколько смог бы дать этот человек, когда бы не был ограничен в своих возможностях». Сергей Юрский — в защиту Кирилла Серебренникова

2 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы