Товарный знак «Елки-палки» выставили на торги

Арбитражный суд Москвы разрешил продать с публичных торгов права на торговые знаки, использовавшиеся сетью ресторанов «Елки-палки».

Такое решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», суд принял по иску банка «Открытие», у которого эти бренды находятся в залоге.

Кроме товарных знаков сети «Елки-палки», на торги также выставят бренд «Маленькая Япония».

Начальная цена знаков «Елки-палки» — 89,1 миллиона рублей, «Маленькой Японии» — около 10 миллионов рублей.