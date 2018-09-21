Товарный знак «Елки-палки» выставили на торги
Арбитражный суд Москвы разрешил продать с публичных торгов права на торговые знаки, использовавшиеся сетью ресторанов «Елки-палки».
Такое решение, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», суд принял по иску банка «Открытие», у которого эти бренды находятся в залоге.
Кроме товарных знаков сети «Елки-палки», на торги также выставят бренд «Маленькая Япония».
Начальная цена знаков «Елки-палки» — 89,1 миллиона рублей, «Маленькой Японии» — около 10 миллионов рублей.
Сетью ресторанов «Елки-палки», «Маленькая Япония», Sbarro и рядом других заведений общественного питания управляла компания «Г.М.Р. Планета гостеприимства». В конце 2014 года под управлением этого холдинга находились около 300 кафе и ресторанов.
В сентябре 2017 года компания, у которой к тому моменту были многомиллиардные долги, в том числе перед «Открытием», объявила, что прекращает работу и закрывает все свои рестораны.
В июле сообщалось, что «Открытие» также планирует отсудить у связанных с «Г.М.Р. Планета гостеприимства» компаний и товарный знак Sbarro (основанная в США сеть ресторанов быстрого питания с итальянской кухней).