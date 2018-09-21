Россиянкам разрешат работать машинистами и водителями грузовиков
Министерство труда в ближайшее время внесет изменения в список профессий, запрещенных для женщин, сообщил глава ведомства Максим Топилин.
В частности, рассказал Топилин, для женщин снимут ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.
Также женщинам разрешат работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.
По словам главы Минтруда, изменение перечня запрещенных профессий «расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда».
В настоящий момент в перечень «тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» включены 456 профессий, в том числе, матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах. Действующая версия списка была утверждена в феврале 2000 года.