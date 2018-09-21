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Россиянкам разрешат работать машинистами и водителями грузовиков

ТАСС
11:10, 21 сентября 2018
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Министерство труда в ближайшее время внесет изменения в список профессий, запрещенных для женщин, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

В частности, рассказал Топилин, для женщин снимут ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.

Также женщинам разрешат работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.

По словам главы Минтруда, изменение перечня запрещенных профессий «расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда».

В настоящий момент в перечень «тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» включены 456 профессий, в том числе, матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах. Действующая версия списка была утверждена в феврале 2000 года.

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