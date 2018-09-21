Россиянкам разрешат работать машинистами и водителями грузовиков

Министерство труда в ближайшее время внесет изменения в список профессий, запрещенных для женщин, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

В частности, рассказал Топилин, для женщин снимут ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте.

Также женщинам разрешат работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники.

По словам главы Минтруда, изменение перечня запрещенных профессий «расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда».