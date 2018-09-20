В Тюмени сторонника Навального оштрафовали на 280 тысяч за призыв на несогласованный митинг 9 сентября. Его задержали перед акцией
Суд в Тюмени назначил заместителю координатора штаба Навального Олегу Коржанову штраф в 280 тысяч рублей за призыв на несогласованный митинг против пенсионной реформы 9 сентября.
Коржанов и координатор регионального штаба Навального Александр Куниловский были задержаны непосредственно перед этой акцией. Их отвезли в отделение полиции, составили протоколы об административном правонарушении и отпустили. Повторно Коржанова задержали 19 сентября.
В ближайшее время суд рассмотрит административные протоколы, составленные на других организаторов акции в Тюмени, включая координатора регионального штаба.
Акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли в России 9 сентября — в Единый день голосования. В некоторых городах акции были согласованы, в некоторых — в том числе в Москве и Петербурге — нет.
Во многих городах сторонников Навального задержали, под разными предлогами, накануне акций. Всего в России в связи с митингами против пенсионной реформы были задержаны около 1,2 тысячи человек.