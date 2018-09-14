В Екатеринбурге активистку с эпилепсией, получившую 15 суток за акцию 9 сентября, увезли в больницу из спецприемника. А затем отправили обратно

В Екатеринбурге активистку с эпилепсией Ирину Норман, которая была арестована на 15 суток за участие в , в ночь на 14 сентября доставили из спецприемника в больницу на скорой.

После приема у терапевта в 24-й городской больнице, где не оказалось дежурного невролога, Норман отвезли обратно в спецприемник, сообщила активистка Полина Грейсман.

Городской штаб Алексея Навального опубликовал запись телефонного разговора юриста Юлии Федотовой с сотрудником спецприемника. Последний объяснил, что врач в больнице «посмотрел на нее, поглядел — [и] все, вопросов к ней никаких нет, она может содержаться». На замечание Федотовой, что Норман «звонит и плачет в трубку», сотрудник ответил, что она «просто на нервах».

«Она нервничает, вот и все. Она очень сильно рвется лечь в больницу. Врач сказала, которая принимала ее, что все в порядке. Выдали справку. <…> Она очень хорошо кричит сидит, и по ее состоянию не скажешь, что ей очень плохо. У меня есть справка на руках», — заявил он.

Федотова написала в фейсбуке, что сотрудники спецприемника не выдавали Норман в положенное время лекарства, которые она привезла с собой. В штабе Навального предположили, что активистке именно из-за этого понадобилась медицинская помощь.

Znak.com называет Ирину Норман волонтером местного штаба Навального. Суд арестовал ее 12 сентября, признав виновной в повторном нарушении порядка проведения митинга. В решении судья заявила, что учла ее состояние здоровья. По словам гражданского мужа Норман Сергея Кривоногова, присутствовавшие на заседании сотрудники полиции и регионального министерства общественной безопасности «были сами в шоке, признали, что надеялись на денежное наказание».

Апелляция на решение по делу Ирины Норман назначена на утро 14 сентября. Открытое письмо к нескольким чиновникам Свердловской области с просьбой «потребовать от суда отменить решение» подписали, в частности, бывший мэр города Евгений Ройзман и оппозиционер Леонид Волков.