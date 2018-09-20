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Московская область потратит 49 миллионов рублей на мониторинг соцсетей

«Роскомсвобода»
14:31, 20 сентября 2018
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Власти Московской области собираются приобрести программное обеспечение для мониторинга реакций в соцсетях «на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей». На соответствующий заказ на сайте госзакупок обратила внимание «Роскомсвобода».

Стоимость заказа — 49 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, программное обеспечение должно анализировать реакции пользователей основных платформ (ВК, фейсбука, твиттера, инстаграма, ютьюба, телеграма и «Одноклассников») на заданные темы и на сообщения СМИ, их характер и количество, а также формировать «информационные поводы» на основе потока сообщений и анализировать попавшие туда материалы.

«Масштаб и скорость реакции пользователей социальных сетей на соответствующие информационные поводы становятся важнейшими составляющими оценки уровня информированности населения и помогают выявлять основные тенденции в изменении общественного мнения», — сказано в документе.

В июле РБК сообщил, что власти РФ планируют внедрить во всех регионах систему мониторинга соцсетей для отслеживания постов недовольных людей и реакции местных властей. Систему под названием «Инцидент менеджмент» разработала компания «Медиалогия». Издание сообщало, что система проходила испытания в Московской области.

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