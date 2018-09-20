Британская полиция сочла розыгрышем новое отравление в Солсбери

Полиция Великобритании рассматривает инсценировку как одну из возможных версий инцидента в Солсбери, где 16 сентября, предположительно, отравились уроженка России Анна Шапиро и ее супруг .

Полицейские не станут исключать других версий, пока не допросят Кинга, сообщает BBC News со ссылкой на источники.

Газета The Sun вечером 19 сентября «по юридическим причинам» удалила интервью с Анной Шапиро, в котором та связала предполагаемое отравление с российской разведкой.

В больнице Солсбери сообщили, что выписали Шапиро и Кинга, не найдя в их анализах никаких ядовитых веществ.