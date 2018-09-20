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Британская полиция сочла розыгрышем новое отравление в Солсбери

BBC News
11:58, 20 сентября 2018
Требует подтверждения

Полиция Великобритании рассматривает инсценировку как одну из возможных версий инцидента в Солсбери, где 16 сентября, предположительно, отравились уроженка России Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг.

Полицейские не станут исключать других версий, пока не допросят Кинга, сообщает BBC News со ссылкой на источники.

Газета The Sun вечером 19 сентября «по юридическим причинам» удалила интервью с Анной Шапиро, в котором та связала предполагаемое отравление с российской разведкой.

В больнице Солсбери сообщили, что выписали Шапиро и Кинга, не найдя в их анализах никаких ядовитых веществ.

16 сентября Анну Шапиро и Алекса Кинга госпитализировали в больницу Солсбери из итальянского кафе Prezzo. Спустя два дня полиция графства Уилтшир заявила, что не считает случившееся подозрительным.
В марте в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» отравили бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.  
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