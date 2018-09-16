В Солсбери двум посетителям кафе стало плохо. Возможно, у них те же симптомы, что у Скрипалей

Вечером 16 сентября двум посетителям итальянского кафе Prezzo в Солсбери стало плохо. Как сообщает The Independent со ссылкой на очевидца, у них те же симптомы отравления, что у Сергея и Юлии Скрипалей. По неофициальным данным, двое отравившихся — русские.

Полиция оцепила квартал рядом с Prezzo. Как отмечает издание, кафе находится всего в нескольких сотнях метров от Zizzi, где стало плохо Скрипалям. Zizzi сейчас закрыто.

BBC News ничего не пишет о том, что симптомы отравления те же, что и у Скрипалей, используя выражение «медицинское происшествие».

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