Московский ЦСКА сыграл вничью со счетом 2:2 с чешской «Викторией» в своем первом матче в групповом этапе Лиги чемпионов.

За последние десять минут матча ЦСКА, проигрывавший 1:2, забил три мяча, но первые два из них не были засчитаны. В первом случае арбитр решил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, после передачи которого был забит мяч, нарушил правила против игрока «Виктории»; во втором судьи зафиксировали офсайд.

На последней добавленной минуте в ворота «Виктории» был назначен пенальти, который реализовал Никола Влашич.

В другом матче группы G мадридский «Реал», победитель трех последних розыгрышей турнира, обыграл «Рому» со счетом 3:0.