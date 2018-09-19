«Локомотив» проиграл «Галатасараю» со счетом 3:0 в первом туре Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» проиграл стамбульскому «Галатасараю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Их соперники по группе D «Порту» и «Шальке» сыграли вничью 1:1.
В других матчах первого тура «Барселона» разгромила ПСВ со счетом 4:0, а «Ливерпуль» обыграл ПСЖ со счетом 3:2.
Вторая половина матчей первого тура пройдет 19 сентября. Второй российский клуб в Лиге чемпионов, московский ЦСКА, сыграет с чешской «Викторией».