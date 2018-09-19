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«Локомотив» проиграл «Галатасараю» со счетом 3:0 в первом туре Лиги чемпионов

Sports.ru
21:01, 18 сентября 2018
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Московский «Локомотив» проиграл стамбульскому «Галатасараю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Их соперники по группе D «Порту» и «Шальке» сыграли вничью 1:1.

В других матчах первого тура «Барселона» разгромила ПСВ со счетом 4:0, а «Ливерпуль» обыграл ПСЖ со счетом 3:2.

Вторая половина матчей первого тура пройдет 19 сентября. Второй российский клуб в Лиге чемпионов, московский ЦСКА, сыграет с чешской «Викторией».

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