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ЦИК поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморья

Интерфакс
09:11, 19 сентября 2018
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Центризбирком поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморского края. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил член ЦИК Борис Эбзеев.

По его словам, на губернаторских выборах в Приморье сложилась «экстраординарная ситуация». «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал Эбзеев на заседании ЦИК.

Если избирательная комиссия Приморского края не согласится признать губернаторские выборы недействительными, это сделает Центризбирком, добавил Эбзеев. «Я убедительно прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять это решение», — сказал он.

Второй тур выборов главы Приморья прошел 16 сентября. Коммунист Андрей Ищенко лидировал после подсчета 97% протоколов, но после обработки 99% протоколов на первое место вышел исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Оба кандидата обвинили друг друга в фальсификациях.
ЦИК России 19 сентября рекомендовал Центризбиркому Приморского края признать результаты выборов недействительными. Если это будет сделано, новые выборы пройдут через три месяца. И Тарасенко, и Ищенко выразили желание участвовать в них.
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