ЦИК поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморья

Центризбирком поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморского края. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил член ЦИК Борис Эбзеев.

По его словам, на губернаторских выборах в Приморье сложилась «экстраординарная ситуация». «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал Эбзеев на заседании ЦИК.

Если избирательная комиссия Приморского края не согласится признать губернаторские выборы недействительными, это сделает Центризбирком, добавил Эбзеев. «Я убедительно прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять это решение», — сказал он.