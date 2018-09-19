ЦИК поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморья
Центризбирком поставил под сомнение дееспособность избиркома Приморского края. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил член ЦИК Борис Эбзеев.
По его словам, на губернаторских выборах в Приморье сложилась «экстраординарная ситуация». «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал Эбзеев на заседании ЦИК.
Если избирательная комиссия Приморского края не согласится признать губернаторские выборы недействительными, это сделает Центризбирком, добавил Эбзеев. «Я убедительно прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять это решение», — сказал он.
Второй тур выборов главы Приморья прошел 16 сентября. Коммунист Андрей Ищенко лидировал после подсчета 97% протоколов, но после обработки 99% протоколов на первое место вышел исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Оба кандидата обвинили друг друга в фальсификациях.
ЦИК России 19 сентября рекомендовал Центризбиркому Приморского края признать результаты выборов недействительными. Если это будет сделано, новые выборы пройдут через три месяца. И Тарасенко, и Ищенко выразили желание участвовать в них.