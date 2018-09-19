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Польша предложила разместить у себя американскую базу «Форт Трамп»

Associated Press
05:29, 19 сентября 2018
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Президент Польши Анджей Дуда предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Дуда отметил, что власти Польши готовы потратить на создание базы два миллиарда долларов, и предложил назвать ее «Форт Трамп». Услышав это, президент США с удивлением поднял брови и улыбнулся, отмечает Associated Press.

Решение о создании постоянной американской базы в Польше может быть принято в начале следующего года, добавляет агентство.

В настоящее время в Польше на ротационной основе присутствуют три тысячи американских военнослужащих.

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