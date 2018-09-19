Глава СПЧ предложил отправлять заключенных в колонии до вступления приговора в силу

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил узаконить отправку из СИЗО в колонии людей, в отношении которых вынесли обвинительный приговор, но тот не вступил в законную силу.

Федотов заявил на заседании СПЧ, что ФСИН отправляет людей в колонии «не от хорошей жизни», а чтобы разгрузить переполненные СИЗО. По его оценке, в изоляторах сидит около 25% людей, которым вынесли приговоры суды первой инстанции.

Среди тех, кто остается в СИЗО, есть в том числе осужденные по групповым делам, которые не обжаловали приговоры. «Они вынуждены продолжать находиться в СИЗО, хотя могли бы в это время находиться в колонии», — сказал Федотов.