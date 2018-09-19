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Глава СПЧ предложил отправлять заключенных в колонии до вступления приговора в силу

ТАСС
12:35, 19 сентября 2018
Надежный источник

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил узаконить отправку из СИЗО в колонии людей, в отношении которых вынесли обвинительный приговор, но тот не вступил в законную силу.

Федотов заявил на заседании СПЧ, что ФСИН отправляет людей в колонии «не от хорошей жизни», а чтобы разгрузить переполненные СИЗО. По его оценке, в изоляторах сидит около 25% людей, которым вынесли приговоры суды первой инстанции.

Среди тех, кто остается в СИЗО, есть в том числе осужденные по групповым делам, которые не обжаловали приговоры. «Они вынуждены продолжать находиться в СИЗО, хотя могли бы в это время находиться в колонии», — сказал Федотов.

В июне 2018 года Госдума приняла законопроект, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении.
По данным ФСИН на начало 2018 года, в российских тюрьмах содержатся около 600 тысяч заключенных.

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