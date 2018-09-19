Драматурга Николая Коляду приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о ДТП

Суд в Екатеринбурге признал драматурга виновным в нарушении правил дорожного движения по делу о ДТП и приговорил его к полутора годам ограничения свободы, пишет Znak.com.

Как отмечает издание, Коляда должен будет раз в месяц отмечаться в полиции и получать разрешение на выезд из Екатеринбурга. Также Коляду обязали выплатить пострадавшему в аварии Кириллу Генералову 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Водительских прав драматурга не лишили.

Коляда заявил, что не будет обжаловать приговор. Генералов в свою очередь сообщил, что намерен подать к Коляде гражданский иск о возмещении утраченного заработка в размере 900 тысяч рублей.