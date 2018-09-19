Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Драматурга Николая Коляду приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о ДТП

Znak.com
09:05, 19 сентября 2018
Надежный источник

Суд в Екатеринбурге признал драматурга Николая Коляду виновным в нарушении правил дорожного движения по делу о ДТП и приговорил его к полутора годам ограничения свободы, пишет Znak.com.

Как отмечает издание, Коляда должен будет раз в месяц отмечаться в полиции и получать разрешение на выезд из Екатеринбурга. Также Коляду обязали выплатить пострадавшему в аварии Кириллу Генералову 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Водительских прав драматурга не лишили.

Коляда заявил, что не будет обжаловать приговор. Генералов в свою очередь сообщил, что намерен подать к Коляде гражданский иск о возмещении утраченного заработка в размере 900 тысяч рублей.

В июле 2017 года в Свердловской области автомобиль Коляды при перестроении в левый ряд столкнулся с машиной Генералова. От удара автомобиль драматурга перевернулся на левый бок, съехав на обочину, вторая машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Генералов попал в больницу с травмой позвоночника.
Коляда признал свою вину в аварии, принес потерпевшему извинения и выплатил ему 200 тысяч рублей (Генералов требовал компенсацию в размере 930 тысяч рублей). Защита драматурга просила прекратить уголовное дело и назначить Коляде судебный штраф.
новости

SpaceX выбрала туриста, который первым полетит вокруг Луны Японский предприниматель Юсаку Маэдзава отправится в космос в 2023 году

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке