Драматурга Николая Коляду приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о ДТП
Суд в Екатеринбурге признал драматурга Николая Коляду виновным в нарушении правил дорожного движения по делу о ДТП и приговорил его к полутора годам ограничения свободы, пишет Znak.com.
Как отмечает издание, Коляда должен будет раз в месяц отмечаться в полиции и получать разрешение на выезд из Екатеринбурга. Также Коляду обязали выплатить пострадавшему в аварии Кириллу Генералову 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Водительских прав драматурга не лишили.
Коляда заявил, что не будет обжаловать приговор. Генералов в свою очередь сообщил, что намерен подать к Коляде гражданский иск о возмещении утраченного заработка в размере 900 тысяч рублей.
В июле 2017 года в Свердловской области автомобиль Коляды при перестроении в левый ряд столкнулся с машиной Генералова. От удара автомобиль драматурга перевернулся на левый бок, съехав на обочину, вторая машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Генералов попал в больницу с травмой позвоночника.
Коляда признал свою вину в аварии, принес потерпевшему извинения и выплатил ему 200 тысяч рублей (Генералов требовал компенсацию в размере 930 тысяч рублей). Защита драматурга просила прекратить уголовное дело и назначить Коляде судебный штраф.