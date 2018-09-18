Walmart отказался от продажи футболок с символикой СССР. На них жаловались в Литве, Латвии и Эстонии

Американская торговая сеть Walmart решила убрать из продажи футболки с символикой СССР после жалобы евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на письмо из Walmart, копию которого выложила в фейсбуке депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

В письме Walmart говорится, что торговая сеть убрала товары с советской символикой из продажи на своем сайте, а в обычных магазинах Walmart они и так никогда не продавались.