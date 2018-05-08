Adidas удалил из онлайн-магазина платье с символикой СССР. Оно возмутило Литву и Украину

Производитель спортивной одежды Adidas удалил из американской версии своего онлайн-магазина платье с гербом СССР и надписью «USSR», возмутившее некоторых жителей Литвы и Украины.

Те, кто успел добавить платье в корзину, увидели надпись «Этот товар больше недоступен». Также из американской версии онлайн-магазина пропала мужская и женская футболки с советской символикой

При этом на британской версии сайта Adidas платье и мужская футболка с надписью «USSR» остались.