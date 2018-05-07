МИД Литвы возмутился платьем Adidas с советской символикой. В фейсбуке компании советуют выпустить одежду со свастикой

Министерство иностранных дел Литвы раскритиковало в твиттере платье Adidas «Russia Tank» с советской символикой. На передней части платья — герб СССР и надпись «USSR».

Твит, в котором осуждалось платье, опубликовала группа стратегических коммуникаций МИДа. Его ретвитнул министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018

В фейсбуке Adidas пользователи из Литвы и Украины устроили флешмоб: они критикуют компанию и пишут хэштег #StopAdidas. Некоторые из комментаторов сравнивают советскую символику с нацистской — и предлагают Adidas начать выпускать платья со свастикой.