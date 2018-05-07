шапито

МИД Литвы возмутился платьем Adidas с советской символикой. В фейсбуке компании советуют выпустить одежду со свастикой

Meduza
11:28, 7 мая 2018

Министерство иностранных дел Литвы раскритиковало в твиттере платье Adidas «Russia Tank» с советской символикой. На передней части платья — герб СССР и надпись «USSR».

Твит, в котором осуждалось платье, опубликовала группа стратегических коммуникаций МИДа. Его ретвитнул министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Надоела „имперская ностальгия“, которая все еще встречается. Но немного удивительно [наблюдать ее] у Adidas».

В фейсбуке Adidas пользователи из Литвы и Украины устроили флешмоб: они критикуют компанию и пишут хэштег #StopAdidas. Некоторые из комментаторов сравнивают советскую символику с нацистской — и предлагают Adidas начать выпускать платья со свастикой.

«Может быть, вам стоит продолжить до нацистской символики?»
«Худшая поддержка террора. Когда выйдут футболки, посвященные химическим атакам Асада?»
«Будет ли темой следующего платья Третий рейх? Как вам не стыдно! Вы жили при тоталитаризме в СССР?»
Советская символика в Литве с 2008 года приравнена к нацистской и запрещена. Под запрет подпадают, в частности, флаги, знамена и гербы нацистской Германии и СССР.
В 2017 году одного гражданина Латвии в Литве оштрафовали за футболку с гербом СССР, а другого заставили снять с машины наклейку «1941-1945. За Родину!»
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Как спланировать семейный бюджет (чтобы не пришлось разводиться)
47 минут
Сборник

Наши партнерские материалы