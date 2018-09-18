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СК возбудил уголовное дело из-за крушения Ил-20 в Сирии

Следственный комитет России
18:57, 18 сентября 2018
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением в Сирии военного самолета Ил-20, на борту которого были 15 военнослужащих.

По какой статье расследуется дело, представители СК не сообщили.

На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Следственный комитет России
Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей. Власти РФ возложили ответственность за гибель российских военнослужащих не на Сирию, а на Израиль; в Минобороны заявили, что израильтяне «прикрывались» российским самолетом. Израиль заявил, что в случившемся виновата сирийская сторона.

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