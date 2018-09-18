Самолет Минобороны РФ с 14 военными пропал над Средиземным морем у берегов Сирии

Самолет Ил-20 Минобороны РФ, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября.

Как уточнили в ведомстве, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Примерно в это же время, сообщили в Минобороны, были зафиксированы пуски ракет с находящегося в том же районе французского фрегата «Овернь».

Сейчас командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.