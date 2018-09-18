CNN: российский Ил-20 сбили ПВО Сирии при попытке отразить израильский ракетный обстрел

Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту был сбит сирийской противовоздушной артиллерией при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля. Об этом CNN сообщил источник в правительстве США, знакомый с ситуацией.

Другой источник подтвердил телеканалу, что Израиль атаковал территорию Сирии ракетными ударами.