Путин пообещал в ответ на гибель Ил-20 «шаги, которые заметят все»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все». Его слова передает «Интерфакс».

Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

«Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин.