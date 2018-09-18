Путин пообещал в ответ на гибель Ил-20 «шаги, которые заметят все»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все». Его слова передает «Интерфакс».
Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».
«Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин.
Самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 человек, сбили над Средиземным морем 17 сентября. Российский самолет попал под обстрел системы ПВО Сирии С-200, которая пыталась сбить израильский истребитель. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, который не предупредил об атаке. Армия Израиля возложила ответственность на сирийские войска.