«Они стали мучениками в результате израильской агрессии». Дамаск выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-20

«Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования моему другу и коллеге — постпреду Российской Федерации — в связи с гибелью людей, вчера они стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию» — сказал Джаафари.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари выразил глубокие соболезнования России в связи с гибелью экипажа Ил-20, сбитого сирийскими ПВО.

Ил-20 был сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. Россия считает ответственным за это Израиль, так как сирийцы намеревались сбить не российский самолет, а один из израильских истребителей, атаковавших склады с оружейным оборудованием в Латакии.

Израиль считает, что Сирия несет полную ответственность за инцидент. Армия Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.