В Перми задержали главреда сайта Properm.ru. Его обвиняют в неповиновении полиции на акции 9 сентября
Полиция Перми задержала главного редактора сайта Properm.ru Владислава Аскариди. Его отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Аскариди связал свое задержание с акцией против пенсионной реформы, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. «Тогда я снимал все происходящее на камеру телефона, из-за этого меня забрали в полицию», — сообщил он.
9 сентября в городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов власти отказались их согласовать. Были задержаны почти 1200 человек.