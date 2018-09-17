Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

В Перми задержали главреда сайта Properm.ru. Его обвиняют в неповиновении полиции на акции 9 сентября

Properm.ru
06:54, 17 сентября 2018
Надежный источник

Полиция Перми задержала главного редактора сайта Properm.ru Владислава Аскариди. Его отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Аскариди связал свое задержание с акцией против пенсионной реформы, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. «Тогда я снимал все происходящее на камеру телефона, из-за этого меня забрали в полицию», — сообщил он.

9 сентября в городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов власти отказались их согласовать. Были задержаны почти 1200 человек.

Итоги акции против пенсионной реформы

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы