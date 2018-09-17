В Перми задержали главреда сайта Properm.ru. Его обвиняют в неповиновении полиции на акции 9 сентября

Полиция Перми задержала главного редактора сайта Properm.ru Владислава Аскариди. Его отвезли в отдел полиции в Ленинском районе, чтобы составить протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Аскариди связал свое задержание с акцией против пенсионной реформы, которую 9 сентября в Перми провели сторонники Алексея Навального. «Тогда я снимал все происходящее на камеру телефона, из-за этого меня забрали в полицию», — сообщил он.