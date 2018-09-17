«Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги», — сказала Памфилова.

Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома. Об этом «Интерфаксу» заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Во время подсчета голосов в Приморье кандидат от «Единой России», временный исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко уступал коммунисту Андрею Ищенко. После обработки 95% протоколов Ищенко лидировал, опережая единоросса на 6%. Однако, когда подсчитали 99% голосов, первое место занял Тарасенко.

Член ЦИК Евгений Шевченко объяснял , что кандидат «Единой России» вырвался вперед из-за того, что сведения с избирательных участков в отдаленных районах поступили позже остальных.

Андрей Ищенко заявил, что при подсчете голосов в четырех районах допустили фальсификации. Он объявил голодовку. Его сторонники пришли к зданию администрации губернатора.

В штабе Андрея Тарасенко утверждают, что в ходе выборов представители КПРФ скупали голоса и подвозили избирателей на участки.