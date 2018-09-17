Шойгу: новой военной операции в Идлибе не будет
Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что новой военной операции в сирийской провинции Идлиб проводиться не будет.
Заявление было сделано после завершения переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В ходе встречи они договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров.
Как уточнил Путин, зону планируется создать к 15 октября, оттуда будут выведены все боевики, в том числе члены «Джебхат ан-Нусры».
Идлиб — последняя провинция Сирии, значительная часть которой находится под контролем вооруженной оппозиции и исламистов.
В последние недели в прессе появлялись сообщения о том, что силы Башара Асада готовят наступление на Идлиб. 4 сентября Минобороны РФ нанесло авиаудары по боевикам «Джебхат ан-Нусры».
Минобороны РФ неоднократно говорило о готовящихся «провокациях» в Идлибе, чтобы спровоцировать США. Вашингтон предупреждал о готовности нанести ракетный удар по позициям Асада в случае сообщений о химических атаках в регионе.