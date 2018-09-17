Шойгу: новой военной операции в Идлибе не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что новой военной операции в сирийской провинции Идлиб проводиться не будет.

Заявление было сделано после завершения переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В ходе встречи они договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров.

Как уточнил Путин, зону планируется создать к 15 октября, оттуда будут выведены все боевики, в том числе члены «Джебхат ан-Нусры».