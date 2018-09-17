Наталья Тимакова займется в ВЭБе благотворительностью и урбанистикой

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, объявившая об уходе из правительства, на новой работе — в госкорпорации Внешэкономбанк — будет отвечать за отношения с властью, благотворительность и урбанистику. Об этом она сообщила в интервью газете «Коммерсант».

Тимакова рассказала, что глава ВЭБ хочет превратить банк «в настоящий институт развития» и начать инвестировать в развитие территорий. «Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой», — рассказала Тимакова.

Тимакова также сообщила, что впервые задумалась об уходе с госслужбы три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», — объяснила она.

Осенью 2017 года Тимакова сообщила Дмитрию Медведеву, что хочет сменить работу после того, как в России выберут президента и сформируют новое правительство. Когда премьер выбрал нового пресс-секретаря, о решении объявили публично.