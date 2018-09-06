Наталья Тимакова подтвердила свою отставку. Пресс-секретарем Медведева станет заместитель главреда агентства «Россия сегодня»

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова подтвердила, что покинет свой пост. 6 сентября она заявила журналистам, что завершает переговоры с Внешэкономбанком, который станет ее новым местом работы.

Место Тимаковой займет первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов, рассказал руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

По словам Тимаковой, решение о переходе на другую работу она приняла еще полгода назад. «Очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал его», — сказала Тимакова.

Она добавила, что уже на следующей неделе передаст дела Олегу Осипову и познакомит его с новым коллективом.