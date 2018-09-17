«Бунт на корабле». Глава News Media и главные редакторы Mash и Life.ru одновременно ушли в отставку
Главный редактор и основатель телеграм-канала Mash Никита Могутин сообщил в фейсбуке, что больше не работает над проектом. Похожие сообщения об увольнении в фейсбуке оставили главный редактор Life.ru Александр Потапов и гендиректор холдинга News Media Анатолий Сулейманов.
Потапов сообщил, что уходит из Life.ru из-за отказа руководства запустить платформу, на которой каждый смог бы разместить свою статью или видео. Остальные медиаменеджеры не назвали причин увольнения. Сулейманов отметил, что не собирается отдыхать, Могутин написал, что «пришло время двигаться дальше», а Потапов заявил, что займется «чем-то новым».
Основатель News Media Арам Габрелянов назвал произошедшее «бунтом на корабле».
Габрелянов основал News Media в 2001 году. В разное время в холдинг входили газета «Жизнь», федеральное деловое издание «Маркер», таблоид «Твой день».
Life существует с 2008 года. С 2013 по 2017 годы на базе портала существовал кабельный телеканал Lifenews.
В конце августа стало известно, что Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media. Его место занял Анатолий Сулейманов.
Телеграм-канал Mash был запущен в марте 2017 года. Первым его инвестором стал Арам Габрелянов, однако в апреле 2018 года он продал долю в издании его руководителям.