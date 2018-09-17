«Бунт на корабле». Глава News Media и главные редакторы Mash и Life.ru одновременно ушли в отставку

Главный редактор и основатель телеграм-канала Mash Никита Могутин сообщил в фейсбуке, что больше не работает над проектом. Похожие сообщения об увольнении в фейсбуке оставили главный редактор Life.ru Александр Потапов и гендиректор холдинга Анатолий Сулейманов.

Потапов сообщил, что уходит из Life.ru из-за отказа руководства запустить платформу, на которой каждый смог бы разместить свою статью или видео. Остальные медиаменеджеры не назвали причин увольнения. Сулейманов отметил, что не собирается отдыхать, Могутин написал, что «пришло время двигаться дальше», а Потапов заявил, что займется «чем-то новым».

Основатель News Media Арам Габрелянов назвал произошедшее «бунтом на корабле».