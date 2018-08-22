Арам Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media, издающего Life

Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media, управляющего изданием Life. Новым гендиректором станет заместитель Габрелянова Анатолий Сулейманов.

Причины ухода Габрелянова с поста не называются. Сулейманов отметил, что в последнее время он больше занимался проектами, которые не связаны со СМИ и, возможно, «ему стало неинтересно».

Сулейманов также рассказал, что к началу октября проект Life будет переформатирован: сайт откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента.