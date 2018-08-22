Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Арам Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media, издающего Life

RNS
18:22, 22 августа 2018
Надежный источник

Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media, управляющего изданием Life. Новым гендиректором станет заместитель Габрелянова Анатолий Сулейманов.

Причины ухода Габрелянова с поста не называются. Сулейманов отметил, что в последнее время он больше занимался проектами, которые не связаны со СМИ и, возможно, «ему стало неинтересно».

Сулейманов также рассказал, что к началу октября проект Life будет переформатирован: сайт откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента.

Арам Габрелянов основал News Media в 2001 году. В разное время в холдинг входили газета «Жизнь», федеральное деловое издание «Маркер», таблоид «Твой день».
Life существует с 2008 года. С 2013 по 2017 годы на базе портала существовал кабельный телеканал Lifenews.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы