Арам Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media, издающего Life
Арам Габрелянов покинул пост генерального директора холдинга News Media, управляющего изданием Life. Новым гендиректором станет заместитель Габрелянова Анатолий Сулейманов.
Причины ухода Габрелянова с поста не называются. Сулейманов отметил, что в последнее время он больше занимался проектами, которые не связаны со СМИ и, возможно, «ему стало неинтересно».
Сулейманов также рассказал, что к началу октября проект Life будет переформатирован: сайт откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента.
Арам Габрелянов основал News Media в 2001 году. В разное время в холдинг входили газета «Жизнь», федеральное деловое издание «Маркер», таблоид «Твой день».
Life существует с 2008 года. С 2013 по 2017 годы на базе портала существовал кабельный телеканал Lifenews.