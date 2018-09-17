Алексей Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы
Алексей Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы после оглашения предварительных результатов губернаторских выборов. Об этом политик написал на своем сайте.
Навальный заявил, что предварительные результаты голосования были сфальсифицированы, и назвал это «демонстративным глумлением над людьми».
Он призвал жителей Владивостока каждый день выходить на центральную площадь, а 22 сентября «собрать там весь город» и не расходиться, пока результаты выборов не будут пересмотрены. «Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их», — написал Навальный.
Он также призвал другие города Приморского края присоединиться к протестам, а жителей остальных регионов — оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, «а если понадобится, то и выйти на улицы за них». «Это не [у них] выборы украли, это украли у всей страны», — написал Навальный.
Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой.