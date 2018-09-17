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Алексей Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы

Навальный
13:56, 17 сентября 2018
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Алексей Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы после оглашения предварительных результатов губернаторских выборов. Об этом политик написал на своем сайте.

Навальный заявил, что предварительные результаты голосования были сфальсифицированы, и назвал это «демонстративным глумлением над людьми».

Он призвал жителей Владивостока каждый день выходить на центральную площадь, а 22 сентября «собрать там весь город» и не расходиться, пока результаты выборов не будут пересмотрены. «Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их», — написал Навальный.

Он также призвал другие города Приморского края присоединиться к протестам, а жителей остальных регионов — оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, «а если понадобится, то и выйти на улицы за них». «Это не [у них] выборы украли, это украли у всей страны», — написал Навальный.

Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой.

Навальный
Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал, но после обработки 99% протоколов его на 1,5% обогнал соперник — исполняющий обязанности губернатора, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.
Ищенко заявил о фальсификациях на выборах, объявил голодовку и вывел своих сторонников на акцию протеста во Владивостоке. Штаб Тарасенко в ответ обвинил КПРФ в скупке голосов избирателей. ЦИК заявил, что не объявит окончательные итоги выборов в Приморье, пока не изучит все жалобы.

Как выбирали губернатора в Приморье

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