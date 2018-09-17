Алексей Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы после оглашения предварительных результатов губернаторских выборов. Об этом политик написал на своем сайте.

Навальный заявил, что предварительные результаты голосования были сфальсифицированы, и назвал это «демонстративным глумлением над людьми».

Он призвал жителей Владивостока каждый день выходить на центральную площадь, а «собрать там весь город» и не расходиться, пока результаты выборов не будут пересмотрены. «Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их», — написал Навальный.

Он также призвал другие города Приморского края присоединиться к протестам, а жителей остальных регионов — оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, «а если понадобится, то и выйти на улицы за них». «Это не [у них] выборы украли, это украли у всей страны», — написал Навальный.