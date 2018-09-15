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ФСБ: Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

ТАСС
10:36, 15 сентября 2018

Бельгия 14 сентября экстрадировала в Россию гражданина РФ Али Гехаева, который находился в международном розыске из-за финансирования террористов из «Исламского государства». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Гехаев, родившийся в 1988 году, был задержан в Брюсселе в прошлом мае. «Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче», — заявили в ФСБ.

«Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации „Исламское Государство“ в Сирии», — говорится в поступившем в «Интерфакс» сообщении ФСБ.

ТАСС
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