ФСБ: Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ
Бельгия 14 сентября экстрадировала в Россию гражданина РФ Али Гехаева, который находился в международном розыске из-за финансирования террористов из «Исламского государства». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Гехаев, родившийся в 1988 году, был задержан в Брюсселе в прошлом мае. «Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче», — заявили в ФСБ.
«Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации „Исламское Государство“ в Сирии», — говорится в поступившем в «Интерфакс» сообщении ФСБ.