ФСБ: Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

Бельгия 14 сентября экстрадировала в Россию гражданина РФ Али Гехаева, который находился в международном розыске из-за финансирования террористов из «Исламского государства». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Гехаев, родившийся в 1988 году, был задержан в Брюсселе в прошлом мае. «Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Бельгии удовлетворить запрос о его выдаче», — заявили в ФСБ.